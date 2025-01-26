Способ борьбы с аритмией облучением успешно испытали на животных

Традиционный метод лечения аритмии — это ввод внутрь сердца катетеров, с помощью которых путем стимуляции органа стремятся удалить источник аритмии. Как пояснил медик ранее, сейчас в мире существует проблема выживаемости онкопациентов во время лечения, потому что их сердце не выдерживает токсического влияния терапии. Большие риски создает аритмия, которая, по данным медицинской статистики, увеличивает смертность больных раком в 3,5 раза за год по сравнению с теми, у кого нет этого заболевания. Ученые из центра разработали метод воздействия на жировые ткани сердца ионизирующим излучением.