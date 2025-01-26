Омская область вошла в топ регионов СФО с самой дорогой коммуналкой

По итогам изучения цен, Омская область вошла в число регионов СФО с самыми дорогими коммунальными услугами. Причем, по сумме взносов за капремонт, содержания жилья и цен за электроэнергию, омичи уступили только Новосибирской области, Красноярскому и Алтайскому краю, а также Республике Алтай.