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Омская область вошла в топ регионов СФО с самой дорогой коммуналкой

Аналитики Росстата Иркутской области привели статистику по городам Сибири за декабрь 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты федеральной службы государственной статистики по Иркутской области подсчитали, сколько стоит коммуналка в регионах Сибири. Изучался уровень потребительских цен в декабре 2024 года.

По итогам изучения цен, Омская область вошла в число регионов СФО с самыми дорогими коммунальными услугами. Причем, по сумме взносов за капремонт, содержания жилья и цен за электроэнергию, омичи уступили только Новосибирской области, Красноярскому и Алтайскому краю, а также Республике Алтай.

Суммы выглядят так:

— взносы на капитальный ремонт (12,27 ₽/кв. м);

— содержание и ремонт жилья (25,12 ₽/кв. м);

— электроэнергия (390 рублей за 100 кВт.ч).

Кроме того, Омская область заняла третье место по дороговизне холодного водоснабжения, водоотведения и отопления. Единственное исключение составила горячая вода, где Омская область заняла шестое место по уровню цен за услуги.

Ранее мы писали, что в Омске выросли цены на сливочное масло.