Омская область вошла в топ регионов СФО с самой дорогой коммуналкой

Специалисты федеральной службы государственной статистики по Иркутской области подсчитали, сколько стоит коммуналка в регионах Сибири. Изучался уровень потребительских цен в декабре 2024 года.
По итогам изучения цен, Омская область вошла в число регионов СФО с самыми дорогими коммунальными услугами. Причем, по сумме взносов за капремонт, содержания жилья и цен за электроэнергию, омичи уступили только Новосибирской области, Красноярскому и Алтайскому краю, а также Республике Алтай.
Суммы выглядят так:
— взносы на капитальный ремонт (12,27 ₽/кв. м);
— содержание и ремонт жилья (25,12 ₽/кв. м);
— электроэнергия (390 рублей за 100 кВт.ч).
Кроме того, Омская область заняла третье место по дороговизне холодного водоснабжения, водоотведения и отопления. Единственное исключение составила горячая вода, где Омская область заняла шестое место по уровню цен за услуги.
Ранее мы писали, что в Омске выросли цены на сливочное масло.