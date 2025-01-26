Три циклона пройдут через Урал в последние дни января: снега будет очень много

Во вторник, 28 января, облачно с прояснениями, снег, местами — сильный, ветер юго-восточный 4−9 м/с, температура ночью минус 4−9, днем от нуля до минус 5, на севере и востоке Свердловской области на 10 градусов холоднее, на крайнем севере — до минус 20.