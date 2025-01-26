Три циклона пройдут через Урал в последние дни января: снега будет очень много

Северо-атлантическая атмосферная депрессия на неделе с 27 января породит несколько «дочерних образований», три циклона пройдут через Урал.
«Снегопады повысят высоту снежного покрова на 6−11 см», — говорят в Уральском УГМС.
В понедельник, 27 января, небольшой снег, температура ночью минус 11−16, при прояснении — до 21 днем минус 4−9.
Во вторник, 28 января, облачно с прояснениями, снег, местами — сильный, ветер юго-восточный 4−9 м/с, температура ночью минус 4−9, днем от нуля до минус 5, на севере и востоке Свердловской области на 10 градусов холоднее, на крайнем севере — до минус 20.
В среду, 29 января, облачно с прояснениями, небольшой, местами — умеренный снег, ветер северо-восточный 4−9 м/с, температура ночью минус 5−10, днем минус 2−7, на севере и востоке Свердловской области опять на 10 градусов ниже.
В четверг, 30 января, при переменной облачности осадки прекратятся, ветер северный 2−7 м/с, температура ночью минус 15−20, днем минус 7−12, на севере и крайнем севере Свердловской области на 3−5 градуса холоднее.
В пятницу, 31 января, опять облачно с прояснениями, местами сильный снег, ветер юго-восточный 4−9 м/с, температура ночью минус 8−13, днем минус 2−7, локально до плюс 1.
Прогноз носит предварительный характер, уточняется ежедневно.