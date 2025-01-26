В Алматы оштрафовали более 29 тысяч водителей за неправильную парковку

— В целях снижения дорожно-транспортных происшествий и профилактики безопасности дорожного движения в мегаполисе на постоянной основе проводятся рейдовые и профилактические мероприятия. Для крупного города, как Алматы, это очень актуальный вопрос. На сегодняшний день в Алматы на дорогах мегаполиса курсирует более 1,5 миллиона транспортных средств, с учетом иногороднего транспорта.