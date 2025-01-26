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В Алматы оштрафовали более 29 тысяч водителей за неправильную парковку

На специализированную штрафную стоянку водворено 5 810 транспортных средств, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Kazinform

Об этом сообщила местная полицейская служба, подводя итоги 2024 года.

По данным полиции, в прошлом году за нарушение правил парковки к административной ответственности привлечено 29 014 водителей.

На специализированную штрафную стоянку водворено 5 810 транспортных средств.

— В целях снижения дорожно-транспортных происшествий и профилактики безопасности дорожного движения в мегаполисе на постоянной основе проводятся рейдовые и профилактические мероприятия. Для крупного города, как Алматы, это очень актуальный вопрос. На сегодняшний день в Алматы на дорогах мегаполиса курсирует более 1,5 миллиона транспортных средств, с учетом иногороднего транспорта.

Тимур Ногайбаев
замначальника управления местной полицейской службы ДП Алматы

Уточняется, что всего с начала этого года за нарушение правил парковки транспортных средств (статья 597 КоАП РК) к ответственности привлечено 2 182 водителя.

штрафы