В Воронежской области выявили 424 новых случая ВИЧ в 2024 году

Большая часть выявленных случаев приходится на мужчин (63,1%). В возрастной структуре преобладают лица 41−50 лет (37,5%) и 31−40 лет (31,8%). Еще в 11,8% случаях ВИЧ диагностировали у воронежцев в возрасте 21−30 лет, менее чем в 1% — 18−20 лет. Среди подростков не обнаружили ни одного инфицированного.