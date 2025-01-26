В Воронежской области выявили 424 новых случая ВИЧ в 2024 году

Большая часть выявленных случаев приходится на мужчин (63,1%). В возрастной структуре преобладают лица 41−50 лет (37,5%) и 31−40 лет (31,8%). Еще в 11,8% случаях ВИЧ диагностировали у воронежцев в возрасте 21−30 лет, менее чем в 1% — 18−20 лет. Среди подростков не обнаружили ни одного инфицированного.
Причинами заражения в 77,1% стали незащищенные половые контакты с инфицированным партнером или человеком, ВИЧ-статус которого неизвестен. В 22,2% — инъекционное применение «психоактивных средств».
Представители центра отметили, что в прошлом году охват обследованиями на ВИЧ был увеличен до 38,6% населения области.
В конце года аналитики проекта «Если быть точным» отнесли Воронежскую область к регионам страны со средней выраженностью проблемы вируса иммунодефицита человека. По данным на конец 2023 года, на учете состояли 5 259 местных жителей, 75,5% из них получали лечение. Смертность составляла 3,4 на 100 тыс. населения.