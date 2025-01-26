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ФК «Уфа» арендовал экс-вратаря московского «Спартака» Илью Свинова

«Уфа» до конца сезона взяла в аренду у «Балтики» вратаря.

Источник: Комсомольская правда

Футбольный клуб «Уфа» до конца текущего сезона арендовал у калининградской «Балтики» вратаря Илью Свинова. Он уже присоединился к команде на сборах в Турции. Об этом сообщила пресс-служба башкирского клуба.

Свинову 24 года. Он воспитанник тольяттинского футбола. На профессиональном уровне играл за «Ладу-Тольятти», «Носту», «Факел», «Спартак» и «Балтику».

Илья Свинов отыграл 26 матчей в РПЛ и 32 — в Мелбет-Первой Лиге. По итогам сезона 2021−2022 стал обладателем Кубка России в составе московского «Спартака».

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