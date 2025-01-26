В Ростовскую область с Черноморского побережья завезли загрязненный мазутом песок

В Семикаракорский район Ростовской области завезли часть загрязненного песком мазута из Краснодарского края. Об этом сообщил в Телеграм врио донского губернатора Юрий Слюсарь.
Песок с Черноморского побережья доставили на частный полигон для утилизации. Хотя ранее сообщалось, что он к этой работе не готов.
«С нами решение о завозе загрязненного песка на заведомо неподготовленную площадку не согласовывалось. И мы не допустим, чтобы произошла еще одна экологическая катастрофа. Такое отношение к Ростовской области и жителям Дона недопустимо! И мы его будем менять», — заверил Юрий Слюсарь на встрече с жителями Семикаракорского района.
Врио губернатора подчеркнул, что въезд на полигон для фур с песком закрыт. Здесь дежурят полицейские, а также работают представители природоохранной прокуратуры, Роспотребнадзора и минприроды. Они проведут проверку площадки на соответствие требованиям хранения ТКО, поскольку на мусорный полигон поступали жалобы от жителей.
«Что будем делать с уже завезенным песком, решим. Необходимые оперативные меры, чтобы не допустить загрязнения окружающей среды, уже принимаются», — говорит Юрий Слюсарь.