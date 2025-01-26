В Ростовскую область с Черноморского побережья завезли загрязненный мазутом песок

«С нами решение о завозе загрязненного песка на заведомо неподготовленную площадку не согласовывалось. И мы не допустим, чтобы произошла еще одна экологическая катастрофа. Такое отношение к Ростовской области и жителям Дона недопустимо! И мы его будем менять», — заверил Юрий Слюсарь на встрече с жителями Семикаракорского района.