«Я знаю мнение украинского народа». Лукашенко сказал об отношении к нему украинцев после начала конфликта

Говоря об отношениях Минска с другими странами, белорусский лидер высказался о заявлениях о том, что в Украине якобы в худшую сторону изменилось отношение к Беларуси и ее президенту после начала конфликта. Лукашенко заметил, что он знает, как украинцы относятся к белорусам и президенту республики.