Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Я знаю мнение украинского народа». Лукашенко сказал об отношении к нему украинцев после начала конфликта

Лукашенко сказал об отношении украинцев к Беларуси после начала конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, как в Украине относятся к Беларуси и ее президенту после начала украинского конфликта, передает БелТА.

Говоря об отношениях Минска с другими странами, белорусский лидер высказался о заявлениях о том, что в Украине якобы в худшую сторону изменилось отношение к Беларуси и ее президенту после начала конфликта. Лукашенко заметил, что он знает, как украинцы относятся к белорусам и президенту республики.

— Я знаю мнение украинского народа о Беларуси и белорусском президенте, — сказал он.

При этом глава Беларуси уверен, что это украинские власти хотят сделать из него «какого-то негодяя». Хотя и не исключил, что в пропаганду могли поверить и некоторые жители Украины. Затем Лукашенко добавил, что со временем там разберутся в правых и виноватых.

— Да, какие-то люди поверили в пропаганду… Но придет время, разберутся, кто прав, кто виноват, и спросят, с кого надо, — пояснил он.

Здесь же Лукашенко заметил, что это просто была необходимость свою вину спихнуть на кого-то.

— Надо свою вину спихнуть на кого-то. На кого? На Путина и Лукашенко — вот два «агрессора». Пока еще никто не разбирается, кто прав, кто виноват, — констатировал президент.

При этом действующий президент Беларуси сказал про «свет в конце тоннеля» в украинском конфликте. Еще Лукашенко заявил, что Америка и Трамп не заставят Путина на решения по Украине.

Кроме того, Александр Лукашенко опроверг сигналы Беларуси Западу через помилование осужденных.