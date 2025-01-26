«Я знаю мнение украинского народа». Лукашенко сказал об отношении к нему украинцев после начала конфликта

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, как в Украине относятся к Беларуси и ее президенту после начала украинского конфликта, передает БелТА.
Говоря об отношениях Минска с другими странами, белорусский лидер высказался о заявлениях о том, что в Украине якобы в худшую сторону изменилось отношение к Беларуси и ее президенту после начала конфликта. Лукашенко заметил, что он знает, как украинцы относятся к белорусам и президенту республики.
— Я знаю мнение украинского народа о Беларуси и белорусском президенте, — сказал он.
При этом глава Беларуси уверен, что это украинские власти хотят сделать из него «какого-то негодяя». Хотя и не исключил, что в пропаганду могли поверить и некоторые жители Украины. Затем Лукашенко добавил, что со временем там разберутся в правых и виноватых.
— Да, какие-то люди поверили в пропаганду… Но придет время, разберутся, кто прав, кто виноват, и спросят, с кого надо, — пояснил он.
Здесь же Лукашенко заметил, что это просто была необходимость свою вину спихнуть на кого-то.
— Надо свою вину спихнуть на кого-то. На кого? На Путина и Лукашенко — вот два «агрессора». Пока еще никто не разбирается, кто прав, кто виноват, — констатировал президент.
При этом действующий президент Беларуси сказал про «свет в конце тоннеля» в украинском конфликте. Еще Лукашенко заявил, что Америка и Трамп не заставят Путина на решения по Украине.
Кроме того, Александр Лукашенко опроверг сигналы Беларуси Западу через помилование осужденных.