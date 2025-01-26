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Лукашенко сказал про создание криптовалюты в Беларуси

Лукашенко сказал, что в Беларуси начали работу над созданием криптовалюты.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с журналистами после голосования на президентских выборах 26 января сказал про работу над созданием криптовалюты в Беларуси.

— В Беларуси мы работаем над созданием криптовалюты. Излишки электроэнергии у нас есть, — обратил внимание Александр Лукашенко.

Он отметил, что задача, касающаяся создания криптовалюты в стране, была поставлена специалистам, правительству. Вместе с тем глава государства сообщил, что не так давно ему прислали письмо белорусские айтишники.

Президент заметил, что айтишники предлагают данное направление и добавил, что им нужно помочь, как это было в ситуации с ПВТ, поработать над искусственным интеллектом и над криптовалютой.

— Нам это нормально — расчеты вести в крипте. Мы занимаемся созданием криптовалюты в Беларуси. У нас излишки электроэнергии есть. Мы успешно это используем, — подчеркнул глава государства.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал единственный путь для Европы.

Тем временем Лукашенко посоветовал Польше покупать не танки, а тракторы.

Кроме того, глава государства сказал, что переболел гриппом и объяснил проблемы с голосом: «Меня беглые уже похоронили».