Лукашенко сказал про создание криптовалюты в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с журналистами после голосования на президентских выборах 26 января сказал про работу над созданием криптовалюты в Беларуси.
— В Беларуси мы работаем над созданием криптовалюты. Излишки электроэнергии у нас есть, — обратил внимание Александр Лукашенко.
Он отметил, что задача, касающаяся создания криптовалюты в стране, была поставлена специалистам, правительству. Вместе с тем глава государства сообщил, что не так давно ему прислали письмо белорусские айтишники.
Президент заметил, что айтишники предлагают данное направление и добавил, что им нужно помочь, как это было в ситуации с ПВТ, поработать над искусственным интеллектом и над криптовалютой.
— Нам это нормально — расчеты вести в крипте. Мы занимаемся созданием криптовалюты в Беларуси. У нас излишки электроэнергии есть. Мы успешно это используем, — подчеркнул глава государства.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал единственный путь для Европы.
Тем временем Лукашенко посоветовал Польше покупать не танки, а тракторы.
Кроме того, глава государства сказал, что переболел гриппом и объяснил проблемы с голосом: «Меня беглые уже похоронили».