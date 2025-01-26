Прокуратура взяла под контроль смертельное ДТП с автобусом под Ростовом

Прокуратура организовала проверку по факту ДТП, в котором семь человек пострадали и двое погибли. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Авария произошла 26 января в Мартыновском районе, на трассе «Ростов-Семикаракорск-Волгодонск». Водитель на автомобиле «Лада Приора» начал обгонять впереди идущий «Киа» по правой заасфальтированной обочине. В результате он задел грунтовую часть дороги, его автомобиль занесло, и он врезался в «Киа».
После этого «Лада» выскочила на встречную полосу, где столкнулась еще и с автобусом малой вместимости «Луидор». Общественный транспорт направлялся по маршруту «Волгодонск-Ростов». В нем находилось 16 пассажиров.
В результате аварии водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте. Семеро пассажиров автобуса пострадали. С травмами их увезли в больницу.
Прокуратура организовала проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения, а также в сфере перевозки пассажиров.
— Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По окончании проверочных мероприятий будет решен вопрос о принятии мер реагирования, — прокомментировали ситуацию в ведомстве.