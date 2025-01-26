Прокуратура взяла под контроль смертельное ДТП с автобусом под Ростовом

Авария произошла 26 января в Мартыновском районе, на трассе «Ростов-Семикаракорск-Волгодонск». Водитель на автомобиле «Лада Приора» начал обгонять впереди идущий «Киа» по правой заасфальтированной обочине. В результате он задел грунтовую часть дороги, его автомобиль занесло, и он врезался в «Киа».