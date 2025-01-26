«Хотел пить, а воды не было»: в Уфе задержали пьяного подростка, который управлял авто

В Уфе Госавтоинспекция задержала пьяного 17-летнего подростка, который находился за рулем автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Сотрудники заметили вазовскую «семерку», которая резко остановилась при виде патрульной машин. За рулем оказался подросток. При проверке его документов инспекторы заметили, что от него исходит резкий запах алкоголя. Для проверки на алкостере на место пригласили мать юноши. Она согласилась на процедуру, и прибор показал, что в выдыхаемом воздухе парня 0,386 мг спиртного на литр. Гаишникам он сказал, что очень хотел пить, но воды под рукой не было. Поэтому он выпил пиво.
— Я не хотел вообще пиво пить. Воды не было. Пить хотел. Сделал глотка 3−4 просто… Выехал покататься, чтобы поучиться [водить], — сказал подросток.
На него составили административный протокол. «Семерку» отправили на спецстоянку.
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