«Хотел пить, а воды не было»: в Уфе задержали пьяного подростка, который управлял авто

Сотрудники заметили вазовскую «семерку», которая резко остановилась при виде патрульной машин. За рулем оказался подросток. При проверке его документов инспекторы заметили, что от него исходит резкий запах алкоголя. Для проверки на алкостере на место пригласили мать юноши. Она согласилась на процедуру, и прибор показал, что в выдыхаемом воздухе парня 0,386 мг спиртного на литр. Гаишникам он сказал, что очень хотел пить, но воды под рукой не было. Поэтому он выпил пиво.