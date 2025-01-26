В Омске на территории парка «Птичья гавань» откроется Музей природы

Добавим, что территория природного парка уже сама по себе может называться музеем под открытым небом. Здесь можно встретить редких птиц и понаблюдать за ними в естественной среде обитания. На территории парка также действует эколого-туристическая тропа с информационными стендами о растениях и обитателях парка.