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В Омске на территории парка «Птичья гавань» откроется Музей природы

Экспозиция будет включать образцы почв, растений и гнезд птиц.

Источник: Комсомольская правда

В Омске на территории парка «Птичья гавань» будет открыт Музей природы. Экспозицию собирают с 2016 года. В нее войдут образцы гнезд пернатых, засушенные растения и элементы грунта парка. Образцы почв помогут биологам узнать больше об особенностях среды обитания птиц.

Экспонаты не используются в природе, например, собранные гнезда были брошены птицами. Открытие музея планируется к началу экскурсионного сезона, который обычно стартует во второй половине мая.

«Коллекция гнезд, уверена, вызовет интерес у посетителей! Потому что не так часто удается вблизи рассмотреть устройство птичьих домиков, понять из какого материала они построены. Наши посетители смогут увидеть гнезда дрозда-рябинника, ласточки. Мало кто знает, например, что гнездо синицы-ремез по форме очень напоминает варежку или маленький валеночек», — рассказала начальник отдела научно-исследовательский деятельности парка Ирина Швидко.

Добавим, что территория природного парка уже сама по себе может называться музеем под открытым небом. Здесь можно встретить редких птиц и понаблюдать за ними в естественной среде обитания. На территории парка также действует эколого-туристическая тропа с информационными стендами о растениях и обитателях парка.

Фото: министерство природы Омской области.

Ранее мы писали об особенностях природного парка «Птичья гавань».