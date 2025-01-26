«Подарили его не мне, но он привязался ко мне, это как ребенок». Лукашенко рассказал, как у него появился шпиц Умка

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с журналистами после голосования на президентских выборах 26 января признался, что шпица Умку ему не дарили и сравнил его с ребенком.
Александр Лукашенко пришел на участок для голосования 26 января в основной день выборов вместе со своим белым шпицем Умкой. Правда, в кабинку президент его не пустил. А опустив бюллетень для голосования в урну, Лукашенко сказал, что проголосовал «за всех».
Лукашенко пришел на участок для голосования вместе со шпицем Умкой. Фото: скриншот с видео БелТА.
Журналист российского интернет-портала news.ru спросил у главы государства, как именно у него появился белый шпиц Умка. Президент признался, что любит собак еще со времен жизни в деревне. Но ранее он отдавал предпочтение крупным породам, к примеру, овчаркам. Президент заметил, что шпиц появился у него случайно:
— Подарили его не мне, но он привязался ко мне. Ну, что мне делать. Поэтому я его очень люблю. Это как ребенок. Главный конкурент у него Коля, конечно, дома, потому что он знает, что я Колю люблю и его, и он это чувствует. Я раньше этого не понимал, хоть в деревне родился и знаю, что такое животные. Я не думал, что можно так относиться к животному, к малышу: преданнейший, надежный.
Президент Беларуси допустил, что, вероятно, люди такими преданными, как собаки, быть не могут.
— И у него же собачье чутье. Если я куда-то еду, где люди будут (он ревнивый очень), все, он нутром чует, что он там должен присутствовать. Он как ребенок. Я собираюсь — он чувствует, что я уезжаю. И вот он смотрит, чтобы его не оставили. Просто поедает взглядом. Посмотришь — жалко становится. Ну ладно, возьму его в машину. А его не удержали — он выскочил из машины и за мной. Его должны были подержать — отказался. Смотрю — бежит следом.
Лукашенко заметил, что собака всегда выбирает себе хозяина, будет ревностно смотреть на других, бегать следом.
— Ну что ты ему сделаешь — малыш-несмышленыш.
Он также назвал животных исключительным приоритетом. По словам главы государства, важно понимать, «что эта собачонка нуждается в защите и поддержке больше, чем человек». Вместе с тем он подчеркнул, что человек защитить себя может, а собака — никогда.
— Как к детям отношусь, особенно к этим малышам.
Президент пообещал журналистам один на один рассказать историю появления шпица Умки:
— Когда я его в одной ладошке держал, вышли на озеро и он, несмышленыш, с пирса (видит, фонари отсвечивают — он думал, что это не вода) туда упал. После этого он к воде не подходит. А я прыгнул, чтобы оттуда его достать. Зимой! И мокрого завернул в куртку, унес домой. Он оценил это, — подчеркнул Александр Лукашенко.
Ранее мы рассказывали, какие животные есть дома и на ферме у Александра Лукашенко: три кота, шпиц Умка, лабрадор Ллойд, козы как лекарство от коронавируса, подаренный кролик и коровы.
Тем временем глава государства сказал про создание криптовалюты в Беларуси.
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