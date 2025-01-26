«Подарили его не мне, но он привязался ко мне, это как ребенок». Лукашенко рассказал, как у него появился шпиц Умка

— Подарили его не мне, но он привязался ко мне. Ну, что мне делать. Поэтому я его очень люблю. Это как ребенок. Главный конкурент у него Коля, конечно, дома, потому что он знает, что я Колю люблю и его, и он это чувствует. Я раньше этого не понимал, хоть в деревне родился и знаю, что такое животные. Я не думал, что можно так относиться к животному, к малышу: преданнейший, надежный.