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Новосибирцев предупредили о ранней активности клещей

Возможно раннее пробуждение паукообразных из-за теплой зимы.

Источник: РИА "Новости"

Весна 2025 года в Новосибирской области может начаться с ранней активности клещей, по заявлению специалистов Роспотребнадзора. Это связывают с аномальной зимой — тёплой и малоснежной. Обычно клещи активизируются в апреле, но в этот раз они могут появиться уже в марте, как это было в 2014 году.

Тёплые зимы создают условия для ранней активности паразитов. Совокупность плюсовых температур и появления проталин ускоряют их физиологию. Однако длина светового дня и другие факторы также важны; при неблагоприятных условиях клещи могут временно снижать свою активность.

Для безопасных прогулок в лесах и парках новосибирцам советуют: надевать плотную одежду, применять репелленты и внимательно проверять себя после прогулок. Соблюдение простых советов Роспотребнадзора поможет избежать проблем в ранний сезон активности кровососов.

флора и фауна