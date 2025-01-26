Новосибирцев предупредили о ранней активности клещей

Весна 2025 года в Новосибирской области может начаться с ранней активности клещей, по заявлению специалистов Роспотребнадзора. Это связывают с аномальной зимой — тёплой и малоснежной. Обычно клещи активизируются в апреле, но в этот раз они могут появиться уже в марте, как это было в 2014 году.