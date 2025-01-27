Выборы мэра, строительство аквапарка и лед на Байкале. Топ-10 новостей недели

Александр Гангало: После съемок в «Титанах» я стал другим человеком!
26 января возвращается мощный во всех смыслах слова проект «Титаны» (16+). Во втором сезоне за звание самого сильного атлета России поборется наш земляк, усть-илимец, мировой рекордсмен по вращению в колесе Сира Александр Гангало.
На Байкале повторно вскрыли загадочную могилу с останками трех человек
Группа учёных-археологов провела новое исследование человеческих останков, обнаруженных в одном из погребений могильника Шаманка-II на южном побережье Байкала. Выяснилось, захоронение принадлежит не двум, а трем древним людям. Материал о любопытном открытии опубликовал журнал Radiocarbon, который выпускает Кембриджский университет, пишет ИА IrkutskMedia.
В Приангарье введен режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды
В Иркутской области введен режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий, в частности, усиление ветра. Указ губернатора Игоря Кобзева предписывает меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Ответственным за реализацию мероприятий назначен первый заместитель губернатора Роман Колесов, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области.
Чисто конкурсные дела. Выборы мэра Иркутска могут пройти в референдумном ключе
Регулируемые выборы и их прогнозируемый характер — розовая мечта и цель любого политика и политтехнолога. Грядущей весной Иркутск ожидают выборы нового главы города. Поскольку избрание мэра пройдёт по конкурсной модели, оформленной ещё в 2019 году, то прямого участия в голосовании за кандидата со стороны жителей столицы Приангарья не будет. Как собственно и обязательств перед последними. Вообще с момента отмены прямых выборов прошло уже 10 лет, и хотя за этот относительно небольшой временной период действующая модель успела устояться, вопрос об их возвращении поднимался не раз. Ряд законодателей даже пытались внести соответствующие инициативы, которые разбивались о непреклонные сердца «счастливых людей Иркутска» в облпарламенте.
«Иркутский_автохам»: пешеходы против машин
Проект редакции ИА IrkutskMedia «Иркутский_автохам» публикует фото и видео автомобилей, владельцы которых нарушили правила парковки и дорожного движения. На этой неделе в выпуск попали автомобилисты, которых не останавливает не только «красный», но и пешеходы, находящиеся на дороге.
Почти 4 рубля — растет быстрее, чем зарплата: что произошло с бензином в Приангарье
В Иркутской области цены на автомобильное топливо — одни из самых высоких в Сибири. Каждый месяц Росстат фиксирует повышение стоимости бензина. Корр. ИА Irkutskmedia подсчитал, насколько выросла цена на топливо за 6 месяцев.
Сплошной лед на севере Байкала уже сформировался
Сплошной лёд на поверхности Байкала должен установиться до конца января. Такие данные привели в Гидрометцентре России, пишет ИА IrkutskMedia.
Ученый объяснил, как теплая зима отразится на байкальских нерпах
Ученые-лимнологи считают, что Байкал полностью покроется льдом в феврале. В настоящее время температура воды в озере снижается, а это значит, что оно точно замерзнет. Директор Лимнологического института СО РАН Андрей Федотов отметил, что поводов для волнений за байкальских обитателей нет, пишет ИА IrkutskMedia.
Иркутянина из криминальной среды арестовали за участие в запрещенной организации
В Иркутске заключили под стражу ранее судимого 40-летнего мужчину за участие в деятельности экстремистской организации. Фигурант дела пропагандировал агрессию в отношении правоохранителей, разъяснял идеологию в течение почти пяти лет. В жилище подозреваемого провели обыски, передает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону и ГУ МВД России по области.
Мэр Руслан Болотов заявил о планах на строительство аквапарка в Иркутске
Мэр Руслан Болотов заявил о планах на строительство аквапарка в Иркутске. Об этом глава областного центра заявил на пресс-конференции сегодня, 23 января. Пишет ИА IrkutskMedia.