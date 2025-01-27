Выборы мэра, строительство аквапарка и лед на Байкале. Топ-10 новостей недели

Чисто конкурсные дела. Выборы мэра Иркутска могут пройти в референдумном ключе



Регулируемые выборы и их прогнозируемый характер — розовая мечта и цель любого политика и политтехнолога. Грядущей весной Иркутск ожидают выборы нового главы города. Поскольку избрание мэра пройдёт по конкурсной модели, оформленной ещё в 2019 году, то прямого участия в голосовании за кандидата со стороны жителей столицы Приангарья не будет. Как собственно и обязательств перед последними. Вообще с момента отмены прямых выборов прошло уже 10 лет, и хотя за этот относительно небольшой временной период действующая модель успела устояться, вопрос об их возвращении поднимался не раз. Ряд законодателей даже пытались внести соответствующие инициативы, которые разбивались о непреклонные сердца «счастливых людей Иркутска» в облпарламенте.