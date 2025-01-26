В Уфе на следующей неделе в 176 домах отключат холодную воду

На следующей неделе из-за ремонтных работ «Уфаводоканала» в 176 жилых домах в Уфе на несколько часов отключат холодную воду. Соответствующие предупреждение появилось на сайте предприятия. Ниже публикуем график отключений и адресный список.
27 января (понедельник) с 10:00 до 22:00 холодной воды не будет в домах на улице Орджоникидзе, 26, 26/1, 26/2.
28 января (вторник) с 10:30 до 18:30 без воды останутся дома по улицам:
— Бессонова, 44, 44а, 51;
— Мурманской, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 64, 64/1, 66;
— Мурманский переулок, 2, 6а, 8, 10, 12, 14;
— Оборонной, ⅓, 2з, 2 л, 2к, 2 м, 2и, 4а, 4к, 4б, 4 В, 4 г, 4д, 4е, 4ж, 4, 5а, 7а, 7 В, 7з, 7, 7д, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31;
— Северной, 19, 19а, 21, 23, 23а, 25, 27, 29.
29 января (среда).
С 12:00 до 22:00 воды не будет в домах на улице Гвардейской, 52, 54, 54/1, 54/2.
С 10:30 до 18:30 без воды останутся дома на улицах:
— 9 Января, 12, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52а, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 91а;
— Деповской, 26, 27, 27а, 28, 29;
— Запотоцкого, 88, 90;
— Карла Маркса, 77, 99, 115, 117.
30 января (четверг) с 10:30 до 18:30 холодной воды не будет в домах на улицах:
— 9 Января 6, 10, 35, 37, 39, 41, 43, 45;
— Карла Маркса, 71 (ввод со стороны ул. 9 Января).
С 30 января 10:00 до 31 января 9:00 холодное водоснабжение приостановят в домах по улицам:
— Булата Имашева, 4, 6, 6/1, 8, 10/1;
— Бульваре Назара Наджми, 15, 17, 19;
— Просвещения 3, 5, 7, 7/1, 9, 11, 11/1.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.