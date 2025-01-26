Программист из Ростова разрабатывает виртуальное кладбище

Идея виртуального кладбища возникла у Марцинюка еще во время работы над дипломом. Проект касался веб-сервиса для хранения семейных фотографий и родословных. Спустя годы Михаил Марцинюк попал на международный съезд специалистов сферы ритуальных услуг, где обсуждалась возможность оцифровки данных умерших.