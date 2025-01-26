Программист из Ростова разрабатывает виртуальное кладбище

Ростовский IT-специалист Михаил Марцинюк планирует создать первое в России «нейрокладбище». Об этом он ранее сообщал в беседе корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону».
С помощью искусственного интеллекта программист намерен создавать цифровые копии усопших людей, с которыми смогут общаться их родные и потомки.
Идея виртуального кладбища возникла у Марцинюка еще во время работы над дипломом. Проект касался веб-сервиса для хранения семейных фотографий и родословных. Спустя годы Михаил Марцинюк попал на международный съезд специалистов сферы ритуальных услуг, где обсуждалась возможность оцифровки данных умерших.
Программист задумался о собственной разработке нейрокладбища. По словам Марцинюка, с помощью технологии дипфейк и данных о человеке можно создать его цифровой аватар.
IT-компания ростовчанина подписала соглашение с ритуальной службой о создании цифрового нейрокладбища. По словам программиста, сервис будет показывать пользователям видеосимуляции умерших родственников.
—Мы хотим собрать информацию не о дедушках и бабушках. Данные предоставят люди, которые живут сейчас и хотят оставить о себе память, — рассказывал предприниматель.
По его словам, у сервиса две цели: помочь людям пережить боль утраты и сохранить историю.