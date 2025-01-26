Лукашенко оценил Петра Елфимова, исполнившего «Молитву» с Николаем Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с журналистами после голосования на президентских выборах 26 января оценил белорусского певца Петра Елфимова.
Напомним, что во время финального концерта «Время выбрало нас» республиканской акции «Марафона единства», который состоялся 24 января в «Минск-арене», Николай Лукашенко и Петр Елфимов исполнили знаменитую «Молитву» ансамбля «Песняры».
Глава государства, говоря про акцию, обратил внимание на массовость, на количество молодежи. Он подчеркнул, что в этом и есть белорусская традиция: когда и детишки и взрослые.
— Когда такие мастодонты, как Володя Громов (оперный солист. — Ред.), Петя Елфимов, — заявил Александр Лукашенко.
Президент уточнил, что Елфимова удалось найти в России. Лукашенко добавил, что композицию «Молитва» певец делал вместе с младшим сыном Николаем Лукашенко, который играл на фортепиано.
— И он доволен, восхищен им. Ну, а я давно его уважаю, — подчеркнул глава государства.
Он обратил внимание на то, что Беларусь показала, как это должно быть.
Ранее белорусский певец Петр Елфимов сообщил о свадьбе: «Тихое счастье без напряжения».
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как у него появился шпиц Умка: «Подарили его не мне, но он привязался ко мне, это как ребенок».
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