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Какой будет погода в Казахстане 27 января

АЛМАТЫ, 26 янв. — Sputnik. Антициклон с районов Скандинавии продолжит смещаться через территорию Казахстана, обуславливая погоду преимущественно без осадков, прогнозируют синоптики.

Сейчас в Ричмонде: +6° 3 м/с 36% 765 мм рт. ст.
Источник: Sputnik.kz

На западе, северо-западе и юге Казахстана ожидается туман, в центре, юге, юго-востоке и востоке страны усиление ветра.

Погода в мегаполисах.

Астана: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 15−17, днем 8−10 мороза.

Алматы: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер 0−5 м/с. Температура воздуха ночью 7−9 днем 1−3 тепла.

Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 2−4 мороза, днем 7−9 тепла.