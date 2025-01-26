Какой будет погода в Казахстане 27 января

На западе, северо-западе и юге Казахстана ожидается туман, в центре, юге, юго-востоке и востоке страны усиление ветра.
Погода в мегаполисах.
Астана: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 15−17, днем 8−10 мороза.
Алматы: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер 0−5 м/с. Температура воздуха ночью 7−9 днем 1−3 тепла.
Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 2−4 мороза, днем 7−9 тепла.