Возле городской администрации в Таганроге неизвестные устроили разборки

В отдел полиции № 1 поступило сообщение о беспорядках на улице Петровской — возле здания городской администрации. Правоохранители прибыли по адресу, но нарушителей не застали. В ходе проверки было установлено, что один из участников потасовки получил серьезные травмы и обратился в медучреждение. Им оказался 23-летний местный житель. Молодому человеку оказали помощь, госпитализация не понадобилась.