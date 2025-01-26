Возле городской администрации в Таганроге неизвестные устроили разборки

В субботу 25 января в Таганроге подрались двое мужчин, одному из них понадобилась медицинская помощь. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
В отдел полиции № 1 поступило сообщение о беспорядках на улице Петровской — возле здания городской администрации. Правоохранители прибыли по адресу, но нарушителей не застали. В ходе проверки было установлено, что один из участников потасовки получил серьезные травмы и обратился в медучреждение. Им оказался 23-летний местный житель. Молодому человеку оказали помощь, госпитализация не понадобилась.
Парень рассказал полицейским, что поссорился с неизвестным мужчиной. Конфликт закончился дракой. В социальных сетях очевидцы рассказывают, что в потасовке участвовали две группы людей. В какой-то момент раздался громкий звук, который люди приняли за выстрел.
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, изучают записи с камер видеонаблюдения, ищут остальных участников инцидента.
— По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, — сообщили в пресс-службе.