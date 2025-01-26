Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 27 января 2025 года

Коммунальные службы Челябинска сообщили о плановых отключениях воды, газа и электричества 27 января 2025 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ЕДДС-112.
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— 250-летия Челябинска, 17 — с 09:30 до 17:00;
— Косарева, 77, 95; Колхозная, 31, 33; Краснознаменная, 44, 46; ч/с: Колхозная; Партизанская; Речная; Парашютная; Электродная; Спорта — с 09:30 до 18:00.
Отключение газоснабжения:
— пр. Победы, 160-А — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Можайская, 1−15; Бийская, 2; 2-я Бийская, 3; 4-я Бийская, 1−24; Луначарского, 1−16; Лобачевского, 4−19; Механическая, 8/1, 13, 15, 17 — с 09:00 до 17:00;
— Российская, 1 — с 08:00 до 17:00;
— Чичерина, 34-А, 36-В — с 08:00 до 18:00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— пр. Победы, 188; Чайковского, 16 — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Сарапульская, Олонецкая, пер. Каретный, Шершневская, Городская, 29−66-Б; Жаворонкова, Новоградский пр., пер. Каретный, 2, 3, 4, 6, 12; Логовая, 9, 15 — с 13:00 до 18:00;
— ч/с: Кудрина; Качалина; Шершневская; Звенигородская, 1−28; Полянка; Городская, 37, 43, 47, 47-А, 51, 62, 64, 66, 66-А, 66-Б, 68, 70 — с 08:00 до 18:00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Барановическая, 1−18; Толстого, 17−60 — с 08:00 до 17:00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— шоссе Металлургов, 35; Калмыкова, 6 — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Мартеновская, 17−33, 35; Прокатная, 34−40-А, 42, 42/1, 44; Пржевальского, 40−48, 45; Красноуфимская, 16, 18, 20, 32; Сеченова, 55, 57, 60 — с 09:00 до 18:00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Крупской, 19-А; Воровского, 51-А — с 09:00 до 19:00.
Отключение газоснабжения:
— Мебельная, 45-А, 47-А; Блюхера, 83 — с 09:00 до 17:00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: 1-я Щербаковская, 2−24; 2-я Щербаковская, 4−20 (чет.); Загорская, 21−48; пер. 1-й Загорский, 1, 2, 3, 5; пер. 2-й Загорский, 3−11; пер. 1-й Шатурский, 1−26; Шишкина, 21−36; Танкистов, 41, 43: Мамина, 44−84 (чет.); Вязовая, 5, 19, 21, 25; пер. Вязовый; пер. 2-й Нарвский, 1-А, 1-Б, 4-А, 6-А, 8, 8-А — с 09:00 до 17:00;
— Артиллерийская, 116-Б — с 08:30 до 18:00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Южная, 5, 7, 9; Энгельса, 83-Б — с 09:00 до 15:00.
Отключение электроэнергии:
— пос. Шершневские каменные карьеры — с 08:00 до 12:00;
— пос. Мелькомбинат 2, 3-й участок, 1−40 — с 08:00 до 18:00.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.
Плановые работы не заявлены.