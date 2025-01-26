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Еще не опознали: в Башкирии насмерть сбили человека

В башкирском Салавате 26-летний водитель Mercedes насмерть сбил человека.

Источник: Комсомольская правда

25 января в башкирском городе Салавате произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила местная Госавтоинспекция.

Авария случилась в девятом часу вечера. На улице Чекмарева 26-летний водитель Mercedes сбил пешехода, которому, предположительно, 55 лет. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

— Пешеход был в одежде без светоотражающих элементов и переходил дорогу в неустановленном месте перед близко идущим транспортным средством, — передали в городской ГАИ.

По факту ДТП проводится проверка.

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