Погиб еще в декабре: в Башкирии похоронили военнослужащего

25 января в деревне Москова Учалинского района Башкирии простились с 28-летним Ильшатом Булатовым, погибших в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.
— Слова соболезнования родным и близким Ильшата Ильдаровича выразил заместитель главы районной администрации — начальник отдела сельского хозяйства Айдар Загиров, проститься с героем пришли односельчане, одноклассники, учителя, друзья и однокурсники по колледжу горной промышленности, ветераны боевых действий, — рассказали представители районной власти.
Ильшат Булатов родился 15 июня 1996 года. Учился в средней школе в деревне Москова. Окончил Учалинский колледж горной промышленности. Срочную службу проходил в 2015—2016 годах. 28 сентября 2022 года в рамках частичной мобилизации его призвали на СВО, где он служил стрелком мотострелкового батальона. Погиб в декабре 2024 года.
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