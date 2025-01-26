Погиб еще в декабре: в Башкирии похоронили военнослужащего

Ильшат Булатов родился 15 июня 1996 года. Учился в средней школе в деревне Москова. Окончил Учалинский колледж горной промышленности. Срочную службу проходил в 2015—2016 годах. 28 сентября 2022 года в рамках частичной мобилизации его призвали на СВО, где он служил стрелком мотострелкового батальона. Погиб в декабре 2024 года.