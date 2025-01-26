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Погиб еще в декабре: в Башкирии похоронили военнослужащего

В Башкирии простились с погибшим на СВО 28-летним Ильшатом Булатовым.

Источник: Комсомольская правда

25 января в деревне Москова Учалинского района Башкирии простились с 28-летним Ильшатом Булатовым, погибших в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

— Слова соболезнования родным и близким Ильшата Ильдаровича выразил заместитель главы районной администрации — начальник отдела сельского хозяйства Айдар Загиров, проститься с героем пришли односельчане, одноклассники, учителя, друзья и однокурсники по колледжу горной промышленности, ветераны боевых действий, — рассказали представители районной власти.

Ильшат Булатов родился 15 июня 1996 года. Учился в средней школе в деревне Москова. Окончил Учалинский колледж горной промышленности. Срочную службу проходил в 2015—2016 годах. 28 сентября 2022 года в рамках частичной мобилизации его призвали на СВО, где он служил стрелком мотострелкового батальона. Погиб в декабре 2024 года.

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