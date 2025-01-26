В Минске первые низкопольные трамваи модели Т811 вышли на маршруты 1 и 4.

Безопасности поспособствует особая и, как отмечается, уникальная, форма передней и задней частей машины. Это снизит риск несчастных случаев за счет того, что позволит отбросить пешехода в случае происшествия в сторону, а не под колеса. Также в конструкции предусмотрено дополнительное зеркало, которое исключает слепые зоны обзора у водителя.