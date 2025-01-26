В Минске первые низкопольные трамваи модели Т811 вышли на маршруты 1 и 4.

Госпредприятие «Минсктранс» сообщило, что 26 января 2025 года первые низкопольные трамваи модели Т811 вышли на маршруты 1 и 4. Первый маршрут обслуживает маршрут «ДС Зеленый Луг — Площадь Мясникова», а четвертый — «ДС Озеро — Площадь Мясникова».
Ранее мы писали, что модель трамвая Т811 является полностью низкопольной. Для удобства пассажиров была создана инновационная конструкция кузова. Автономный ход указанного трамвая составляет до 1000 метров. К слову, эта модель поставляется в Россию, а для белорусского рынка является новинкой.
Односекционная версия Т811 имеет четыре двери вместо традиционных трех, что поможет быстрее производить посадку и высадку пассажиров на остановках. Сообщается и о снижении уровня шума, к примеру, за счет резиновых вставок между ободом и ступицей колеса. В салоне имеются USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, доступ в интернет Wi-Fi, GPS-навигация, подсветка открытия — закрытия дверей.
Безопасности поспособствует особая и, как отмечается, уникальная, форма передней и задней частей машины. Это снизит риск несчастных случаев за счет того, что позволит отбросить пешехода в случае происшествия в сторону, а не под колеса. Также в конструкции предусмотрено дополнительное зеркало, которое исключает слепые зоны обзора у водителя.
C конца декабря односекционные трамваи с четырьмя дверями вместо трех тестировались в Минске.
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