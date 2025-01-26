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В Ростовской области гость похитил у знакомой мобильный телефон

В Ростовской области полицейские вернули женщине похищенный мобильник.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области гость похитил у знакомой женщины мобильный телефон. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

В дежурную часть отделения полиции в станице Милютинской обратилась 58-летняя женщина. Она рассказала, что знакомый мужчина похитил у нее мобильный телефон стоимостью около 7000 рублей.

Правохранители задержали 58-летнего жителя Милютинского района. Полицейские выяснили, что подозреваемый пришел в гости к знакомой, а потом неожиданно вырвал у нее из рук мобильник и сбежал. Похищенная вещь была возвращена хозяйке.

Полицейские проверяют причастность мужчины к другим преступлениям.

— В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Ему избрана мера пресечения в виде обязательства о явке, — сообщили в пресс-службе ведомства.