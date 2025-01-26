В Ростовской области гость похитил у знакомой мобильный телефон

Правохранители задержали 58-летнего жителя Милютинского района. Полицейские выяснили, что подозреваемый пришел в гости к знакомой, а потом неожиданно вырвал у нее из рук мобильник и сбежал. Похищенная вещь была возвращена хозяйке.