В Ростовской области смертность превысила рождаемость

В Ростовской области увеличилась естественная убыль населения. Об этом сообщается на сайте Росстата.
В донском регионе увеличилась разница между родившимися и умершими. Об этом свидетельствуют результаты статистики за 11 месяцев. С января по ноябрь 2024 года в Ростовской области родилось 29 293 ребенка, а в 2023-м за аналогичный период — 29 611 детей. Это на 318 младенцев.
При этом количество умерших увеличилось на 1773 человека. Если в прошлом году ушли из жизни 51011 дончан, то в 2023-м — 49 238. Таким образом, убыль населения.в 2024-м составила 21 718 человек, а в 2023-м — 19 718 граждан.
Зато в Ростовской области на 17, 2% уменьшилось количество детских смертей до года. В 2023-м их было 122, а в прошлом году 101.