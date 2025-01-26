В Ростовской области смертность превысила рождаемость

В донском регионе увеличилась разница между родившимися и умершими. Об этом свидетельствуют результаты статистики за 11 месяцев. С января по ноябрь 2024 года в Ростовской области родилось 29 293 ребенка, а в 2023-м за аналогичный период — 29 611 детей. Это на 318 младенцев.