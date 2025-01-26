В Ростове начали снимать с маршрута автобусы без обогрева

В результате проверки было выявлено 12 нарушений в работе общественного транспорта. Среди них — неисправность системы отопления, из-за которой в салоне было холодно. Когда водитель завершил рейс и высадил пассажиров на конечной остановке, автобус сняли с маршрута и заменили. Кроме того, на одной из остановок пассажиры сообщили проверяющим о нехватке автобусов на маршрутах № 10 и 1а.