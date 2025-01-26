В Ростове начали снимать с маршрута автобусы без обогрева

В микрорайоне Суворовском в Ростове был проведен внеплановый рейд по маршрутам автобусов № 1, 1а, 10, 27, 43, 18, 18а, 81. Об этом сообщили в администрации города.
В результате проверки было выявлено 12 нарушений в работе общественного транспорта. Среди них — неисправность системы отопления, из-за которой в салоне было холодно. Когда водитель завершил рейс и высадил пассажиров на конечной остановке, автобус сняли с маршрута и заменили. Кроме того, на одной из остановок пассажиры сообщили проверяющим о нехватке автобусов на маршрутах № 10 и 1а.
В мэрии подчеркнули, что проверки городского транспорта проводятся регулярно. Обращается внимание на то, ходит ли он по расписанию, поддерживаются ли чистота в салоне, достаточно ли он обогревается.
— В случае выявления нарушений на общественном пассажирском транспорте необходимо обращаться в кол-центр Городского центра управления перевозками по бесплатному номеру: 8 (800) 222−76−76. При этом, необходимо сообщить маршрут, государственный регистрационный номер транспортного средства, дату и время поездки, — подчеркнули в мэрии.