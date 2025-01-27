Что можно и нельзя делать в день Нины 27 января, когда узнают про сильный мороз

Православная церковь 27 января вспоминает святую Нину. В народе принято отмечать день Нины, или Нинин день. Как правило, в указанную дату узнавали про сильный мороз.
Что нельзя делать 27 января.
Не следует 27 января резать скотину. Если это случилось, то мясо старались продать. Запрещено угощать посторонних людей коровьим молоком. Кроме того, не стоит спать до обеда, бездельничать. Предки верили, что так можно провести весь год.
Что можно делать 27 января.
По традиции, в Нинин день много времени уделяли домашней скотине. Как правило, тщательно убирали хлев, давали животным больше корма. А еще 27 января почитали коров. Предки верили, что коровье молоко в указанную дату становится целебным, может излечить от болезней.
Согласно приметам, след столбом, который виден за Солнцем на закате, предупреждает, что морозы продлятся долго. Белые облака, плывущие по небу, указывают на сильный мороз.
Тем временем синоптик Дмитрий Рябов сказал о весенней теплой погоде с 27 января по 2 февраля в Беларуси: «Показания термометров будут соответствовать марту».
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