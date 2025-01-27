«Зеленский сделал мне огромный подарок»

Когда я вижу, что кто-то из наших звезд, в основном эстрады или из актерского мира, уехал, я думаю, что у каждого своя причина для такого решения. Может, в тот момент кто-то не прошел пробы в кино, может, у кого-то личная драма, может, у кого-то голос пропал, или почувствовал, что молодежь на пятки наступает, или шутки его становятся несмешными. Что-то происходит в творчестве этого человека, и поэтому он хочет выживать. А для того чтобы там как-то быть на плаву, приходится ломать устои, винить не себя, а власть. Я их не осуждаю, больше жалею. А они, может быть, жалеют меня. Только жалеть меня не надо — я живу дома и делаю то, что люблю.