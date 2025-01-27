Светлый путь: в Москве завершаются репетиции этно-оперы «Князь Владимир»

В стороне к выходу готовится SHAMAN и певица Соя, играющая Рогнеду. Каким на самом деле был Владимир, нам остается только гадать. В этно-опере он длинноволосый блондин с голубыми глазами и окладистой бородой. Он носит кожаные одежды, красивые кафтаны, за поясом у него меч-кладенец. Костюмеры набрасывают на плечи богатые шубы до пят. В таком образе князь под руку с Рогнедой появляется перед войском. За ним — Николай Расторгуев. Народный артист России играет в спектакле наставника князя Федора.