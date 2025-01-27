Светлый путь: в Москве завершаются репетиции этно-оперы «Князь Владимир»

Десять дней остается до премьеры этно-оперы «Князь Владимир». 5 и 6 февраля эпическое зрелище состоится в Государственном Кремлевском дворце, а затем переедет в Ледовый дворец, где 26 февраля постановку увидят жители и гости Санкт-Петербурга. На московской сцене отметит свой юбилей создатель: композитор и исполнитель одной из главных ролей народный артист России Игорь Матвиенко. В образе князя Владимира перед зрителями предстанет SHAMAN. «Известия» побывали на репетиции и оценили погружение в средневековье.
SHAMAN под звездой.
Репетиционной базой для огромной команды стал Театр Российской армии. Артистам предоставили репзал под самой звездочкой. Не секрет, что здание театра построено в форме пятиконечной звезды.
Пройдя запутанными коридорами и поднявшись на двух лифтах, мы попали в зал. Там уже во всю шла репетиция. Разгоряченные танцоры двигались в такт энергичной мелодии. Мужчины двигали две большие лестницы на колесах, при этом не переставая петь. Пол весь исчерчен цветными линиями. Это метки-подсказки для активно перемещающихся актеров. В это время сообщили, что прибыл SHAMAN.
Фото: ИЗВЕСТИЯ.
Заслуженный артист России Ярослав Дронов появился в клетчатой рубахе на выпуск, в трениках, белых кроссовках, со стаканом кофе в руке.
— В конце лета 2022 года Игорь Матвиенко предложил мне принять участие в спектакле, и я не раздумывая согласился, — рассказал «Известиям» SHAMAN. — И с каждой репетицией всё интереснее и интереснее. Всё яснее, как это будет выглядеть на премьере, — массовые сцены, декорации, костюмы, графика.
На репетиции царит легкая, рабочая атмосфера. Массовка вооружилась мечами и щитами. Хореограф напоминает движения танца. Это свита князя Владимира: она рубится с врагом. У кого-то мечи в бутафорской крови.
Фото: ИЗВЕСТИЯ.
В стороне к выходу готовится SHAMAN и певица Соя, играющая Рогнеду. Каким на самом деле был Владимир, нам остается только гадать. В этно-опере он длинноволосый блондин с голубыми глазами и окладистой бородой. Он носит кожаные одежды, красивые кафтаны, за поясом у него меч-кладенец. Костюмеры набрасывают на плечи богатые шубы до пят. В таком образе князь под руку с Рогнедой появляется перед войском. За ним — Николай Расторгуев. Народный артист России играет в спектакле наставника князя Федора.
— Мой герой — правая рука молодого правителя, и он ведет его к христианству, — говорит Расторгуев. — Сюжет оперы известный — крещение Руси. Князь Владимир приходит к православию, и в конечном итоге образуется русское государство. У нас не в классическом понимании опера. Это музыкальный спектакль, основанный на исторических событиях. В нем задействованы и оркестр народных инструментов, и хор, и балет. Игорь Матвиенко придумал новый жанр — этно-опера.
Фото: ИЗВЕСТИЯ.
Игорь Игоревич наблюдает за происходящим со стороны, сидя на скамейке у мониторов. Эту оперу он писал более десяти лет. В постановке композитор исполнит роль скандинавского бога Одина. Это первая роль народного артиста в оперном спектакле.
«Зрители почувствуют сплошной тестостерон».
— 26 февраля «Князя Владимира» представим в Санкт-Петербурге, это будет совершенно новое явление, потому что никогда прежде во Дворце спорта не показывали оперу, — анонсировал премьеру в Северной столице Игорь Матвиенко. — Всех любителей жанра мы ждем на фантастической опере.
Артисты сами предвкушают спектакль в Ледовом дворце. Это будет третий показ на публику. Первые же зрители придут в Кремлевский дворец 5 и 6 февраля.
Фото: ИЗВЕСТИЯ.
Тем временем на площадку выкатили лодку на колесиках. В ней SHAMAN и Соя. Она положила голову на плечо своему князю, он приобнял. Но каталась парочка недолго — настало время очередного побоища. На авансцену вновь выбежали отчаянные воины. Меж ними передвигаются хореографы, подсказывающие движения.
— Владимир дал мне эту чашу и попросил помыть посуду, — улыбается Соя, держа в руках серебряный кубок. — Он думает, что я не помою, но нет, посуда чистая.
У артистов на площадке сложились дружеские, доверительные отношения. Соя свое отволновалась на этапе подготовки. Тогда ей казалось, что груз ответственности слишком велик. Первая роль в спектакле, в партнерах — SHAMAN, в наставниках — Игорь Матвиенко. Сейчас певица чувствует себя очень уверенно и ожидает, что, возможно, нервы сдадут ближе к премьере. Чтобы этого не произошло, надо всё довести до совершенства в репетиционный период.
Фото: ИЗВЕСТИЯ.
Солист театра «Геликон-опера» Дмитрий Янковский играет предводителя викингов Хакана.
— С Игорем Матвиенко мы сотрудничаем давно, а два года назад он пригласил меня в оперу, — рассказал артист. — Игорь Игоревич иногда приходит на мои спектакли.
— Нас все обвиняли, что в опере нет профессионалов из мира оперы, так это не так, вот живой баритон, — вдруг появился сам Игорь Матвиенко. — Я очень горжусь, что Дмитрий согласился.
Как говорит Янковский, в этом материале он может не скрывать своих эмоций, на сцене зрители почувствуют сплошной тестостерон. Не во всех операх можно вести себя как «животное». Но роль позволяет баритону отдаться музыке без остатка.
«Чтобы это не выглядело как кабаре, а как жизнь».
— Кто-то увидит в спектакле потрясающую историю, кто-то послушает любимых исполнителей, а кто-то удивится, что Игорь Матвиенко написал оперу, и заинтересуется, — считает Янковский. — Здесь есть что посмотреть, послушать и получить удовольствие.
В спектакле занято две сотни артистов. Большая часть — балет.
— Мы смешивали разные стили и этнику, современный танец и акробатику, — поделилась хореограф Ольга Насырова. — У каждого человека уникальная пластика, поэтому для каждого исполнителя главных ролей индивидуально ставили движения. У них не так много танцев, лишние движения не должны мешать петь артистам. SHAMAN сам интуитивно ищет себе пластический образ, предлагает свои варианты. Но в массовых сценах у каждого строгий рисунок.
Фото: ИЗВЕСТИЯ.
Артисты должны двигаться по точкам, потому что в спектакле задействована машинерия, есть спецэффекты, и важно, чтобы все знали свое место. Как говорит хореограф, пластика у танцоров должна быть немного звериная. И, несмотря на тяжесть костюмов главных героев, именно они помогают создавать образ. У балета одежда облегченная. Для спектакля требовались универсальные актеры: владеющие и народным танцем, и современным, но самое главное — умеющие импровизировать.
— Не каждый научен этому. А в спектакле много импровизационных задач. И чтобы это не выглядело как кабаре, а выглядело как жизнь, — делится деталями Ольга Насырова.
Все танцовщики прошли через жесткий кастинг. Те, кто не справлялся с поставленными задачами, отсеивались на этапе репетиций. В команде остались только самые сильные. И поющие артисты тоже прошли через «сито» отбора.
— В оперу я попал по кастингу, жена сказала, что викингов набирают, ну я тут же засобирался, — поделился артист из войска князя Александр Снегирев. — На кастинге я познакомился с Игорем Матвиенко, который заметил, что я фактурный. Мне хотелось принять участие в чем-то серьезном. Вот дети меня спросят: «Папа, ты кто?» — «Я — викинг в этно-опере “Князь Владимир”. И это очень круто звучит. Это серьезное событие в жизни любого, кто к этому прикоснулся.
Фото: ИЗВЕСТИЯ.
Как пояснил Александр, в Скандинавию прибывает князь Владимир и просит у Хакана воев (вооруженных формирований) и драккары (корабли викингов). С этим войском русский князь захватывает земли, а затем викинги отказываются от своего языческого бога Одина и принимают православие.
В зале приготовились к репетиции второй части спектакля. Сцену, где князь Владимир возвышается над народом, артисту надо играть с помоста. Так как декорацию невозможно поднять на девятый этаж, ее имитирует специально подготовленная конструкция. Увидеть спектакль во всей его постановочной мощи можно будет уже 5 и 6 февраля в Кремлевском дворце.