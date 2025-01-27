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Калининградцы почтили память погибших в «Марше смерти»

Губернатор Калининградскй области Алексей Беспрозванных принял участие в траурных мероприятиях, посвященных 80-летию трагедии «Марш смерти»: жители региона собрались у мемориального комплекса в поселке Русское, где захоронено более 2,6 тысячи солдат и офицеров.

Участники возложили цветы к памятнику и почтили память погибших минутой молчания.

Беспрозванных прошел пешком колонну от поселка Русское, повторяя маршрут, по которому шли заключенные из Восточной Пруссии 80 лет назад. Траурный митинг состоялся в поселке Янтарном у мемориала на месте гибели узников концлагерей. Губернатор подчеркнул важность проведения акции, напоминающей о зверствах нацистов против советского народа и признанной геноцидом.

Губернатор отметил, что подобные мероприятия важны для сохранения памяти и предотвращения повторения трагедий:

Этот марш объединяет неравнодушных людей всех национальностей, всех вероисповеданий, которые есть у нас в Калининградской области. Это очень важно, потому что сегодня мы все вместе также боремся с нацизмом, который пытается разрушить нашу страну. Это не получится. Мы все объединились, чтобы дать отпор еще одной попытке ослабить нашу страну. Мы не можем допустить повторения нацистских злодеяний.

заключил Алексей Беспрозванных
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