Калининградцы почтили память погибших в «Марше смерти»

Участники возложили цветы к памятнику и почтили память погибших минутой молчания.
Беспрозванных прошел пешком колонну от поселка Русское, повторяя маршрут, по которому шли заключенные из Восточной Пруссии 80 лет назад. Траурный митинг состоялся в поселке Янтарном у мемориала на месте гибели узников концлагерей. Губернатор подчеркнул важность проведения акции, напоминающей о зверствах нацистов против советского народа и признанной геноцидом.
Губернатор отметил, что подобные мероприятия важны для сохранения памяти и предотвращения повторения трагедий:
Этот марш объединяет неравнодушных людей всех национальностей, всех вероисповеданий, которые есть у нас в Калининградской области. Это очень важно, потому что сегодня мы все вместе также боремся с нацизмом, который пытается разрушить нашу страну. Это не получится. Мы все объединились, чтобы дать отпор еще одной попытке ослабить нашу страну. Мы не можем допустить повторения нацистских злодеяний.