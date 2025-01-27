Калининградцы почтили память погибших в «Марше смерти»

Этот марш объединяет неравнодушных людей всех национальностей, всех вероисповеданий, которые есть у нас в Калининградской области. Это очень важно, потому что сегодня мы все вместе также боремся с нацизмом, который пытается разрушить нашу страну. Это не получится. Мы все объединились, чтобы дать отпор еще одной попытке ослабить нашу страну. Мы не можем допустить повторения нацистских злодеяний.