«Аршавин — талант, а Кокорин — лентяй»: Акинфеев собрал необычную сборную из футболистов по их качествам

Так, Акинфеев назвал самым скромным Александра Головина, ленивым — Александра Самедова, ответственным — Алексея Березуцкого, бунтарём — Александра Кокорина, недооценённым — Юрия Жиркова, транжирой — Дмитрия Сычёва, тусовщиком — Артёма Дзюбу, талантом — Андрея Аршавина, а переоценённым — Фёдора Смолова.
«Тренер — Валерий Газзаев. Чтобы игрокам было больно и плохо, чтобы они ненавидели этого тренера, выберу Валерия Газзаева», — сказал голкипер.
В нынешнем сезоне 38-летний вратарь сыграл 17 матчей за ЦСКА, из них семь — на «ноль», пропустив лишь 14 мячей. Контракт Акинфеева с клубом действует до лета 2026 года, а рыночная стоимость, согласно Transfermarkt, оценивается в миллион евро.
В ноябре Акинфеев сообщал о том, что получил артрит четвёртой степени после двух перенесённых операций на колене. Несмотря на ежедневные боли, спортсмен продолжает посещать тренировки и выступать за ЦСКА.