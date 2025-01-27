«Аршавин — талант, а Кокорин — лентяй»: Акинфеев собрал необычную сборную из футболистов по их качествам

Вратарь и капитан московского ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев в программе «Шоу Воли» представил свою необычную сборную, подобрав игроков по их личным качествам. В состав команды вошли футболисты, с которыми голкипер играл в разное время в ЦСКА, а также другие известные российские спортсмены.