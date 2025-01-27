Изменится порядок начисления и суммы пособий. Какие новшества ждут получателей

Юрист добавила, что в Ярославской области увеличены региональные пособия. Так, выросло пособие на детей из многодетных семей. На детей до трёх лет выплата увеличилась с 806 рублей до 847 рублей, от трёх до 18 лет — с 515 до 541 рубля. Выросло и пособие на детей из социально благополучных многодетных семей, в которых родилось одновременно двое и более детей либо которые воспитывают пять и более детей. Выплаты на детей до трёх лет увеличились с 1155 рублей до 1214 рублей, от трёх до 18 лет — с 806 до 847 рублей. Региональный материнский капитал повышен с 69 586 рублей до 73 135 рублей.