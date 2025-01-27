Области тьмы. Учёные нашли на Марсе место, где зародилась жизнь

Однако исследования продолжаются. В 2025 году марсоход Curiosity совершит многомесячный «круиз» по дну древнего марсианского моря в поисках новых открытий. По данным исследований, учёные пришли к выводу, что жизнь на Марсе или свидетельства о ней могли остаться под поверхностью Красной планеты. А значит, подножье горы Шарп остаётся одним из интересных мест для будущих исследователей планеты. В NASA надеются, что в будущем можно будет завезти на Марс оборудование для бурения и всё же найти подтверждение тому, что жизнь на Марсе была. Правда, они уверены, что бурить придётся на глубину не менее двух километров. Пока подобные исследования остаются в области фантастики. Даже если на Марс будут отправлены новые аппараты (в 2028 году Европейское космическое агентство планирует направить на Марс исследовательский аппарат с буром), они смогут пробурить грунт Марса всего лишь на два метра.