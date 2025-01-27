Бронебойный дьявол. Какие новейшие российские ракеты наводят ужас на ВСУ в зоне СВО

Оперативно-тактические комплексы «Искандер-М» применяются российскими войсками в ходе спецоперации на Украине с первых дней её проведения. За это время они зарекомендовали себя как современное, высокоэффективное и очень грозное оружие. Достоинства «Искандеров» оценили не только отечественные эксперты, но и зарубежные СМИ. Так, американский военный журнал Military Watch Magazine особо отметил не только разрушительную мощь российских ракет, но и невозможность их перехватить. «Выпущенные ракеты создают особые проблемы для обороны противника не только из-за их способности нести специализированные проникающие боеголовки, но и из-за их полубаллистических пониженных траекторий и способности проводить обширные манёвры в полёте, что делает их чрезвычайно трудными для перехвата», — говорится в его публикации.