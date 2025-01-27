Бронебойный дьявол. Какие новейшие российские ракеты наводят ужас на ВСУ в зоне СВО

Отныне фактически любые объекты и производственные площадки ВСУ могут быть поражены новейшими модификациями «Искандеров».
«В ВСУ бьют тревогу относительно начала применения подразделениями Ракетных войск и артиллерии России оперативно-тактических квазибаллистических ракет 9М723-Ф3 комплексов “Искандер-М”, оснащённых проникающе-фугасными боевыми частями с массивными кинетическими оболочками. При скорости соприкосновения с поверхностью 950−1150 м/с подобные боевые части способны заглубляться на десятки метров в грунт, а также преодолевать несколько метров мощных железобетонных перекрытий. Таким образом, при достижении малого кругового вероятного отклонения менее 15−20 м данные ракеты комплексов “Искандер-М” смогут наносить значительный ущерб подземным КП», — сообщил интернет-ресурс «Подоляка.ру».
Прежде для нанесения ударов по подземным бункерам и другим подобным объектам российские войска использовали комплексы «Кинжал». Однако это дорогостоящее и сложное в производстве оружие. Поэтому возможности его применения ограничены. Производство же ракет для «Искандеров» поставлено на поток. К тому же они значительно дешевле, что существенно расширяет возможности России по нанесению ударов по особо укреплённым объектам.
Характеристики новой ракеты.
Новая ракета является одной из модификаций квазибаллистической ракеты 9М723, разработанной специально для «Искандеров». Это одноступенчатая ракета с твердотопливным двигателем. Перехват её практически невозможен из-за того, что траектория полёта боеприпаса не баллистическая, а маневрирующая и изготовлена ракета с применением стелс-технологий, в результате чего является малозаметной целью. Длина ракеты составляет 7,3 метра, диаметр — 920 миллиметров, вес — 3800 кг, вес боевой части — 480 кг, дальность поражения цели — 500 км.
Для ракеты разработано порядка десятка разных типов головных частей, предназначенных для поражения различных целей, в том числе и головная часть с ядерным зарядом.
Самое мощное оружие на СВО.
Оперативно-тактические комплексы «Искандер-М» применяются российскими войсками в ходе спецоперации на Украине с первых дней её проведения. За это время они зарекомендовали себя как современное, высокоэффективное и очень грозное оружие. Достоинства «Искандеров» оценили не только отечественные эксперты, но и зарубежные СМИ. Так, американский военный журнал Military Watch Magazine особо отметил не только разрушительную мощь российских ракет, но и невозможность их перехватить. «Выпущенные ракеты создают особые проблемы для обороны противника не только из-за их способности нести специализированные проникающие боеголовки, но и из-за их полубаллистических пониженных траекторий и способности проводить обширные манёвры в полёте, что делает их чрезвычайно трудными для перехвата», — говорится в его публикации.
А российский эксперт Анатолий Матвейчук и вовсе считает «Искандеры» самым мощным оружием, используемым в ходе специальной военной операции на Украине. «На сегодняшний день на территории Украины это самое мощное оружие, которым располагает Российская Федерация, самое мощное и самое точное. Кроме того, “Искандеры” — это последнее слово нашего ракетостроения. Они практически неуязвимы для средств противовоздушной и противоракетной обороны, которые есть на Украине», — заявил он.