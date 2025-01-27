Акинфеев заявил о превращении его жизни «в ад» после ЧМ-2018

С 2003 по 2018 год Акинфеев защищал ворота сборной России, а на домашнем чемпионате мира его навыки стали предметом обсуждения после его успешного сейва в матче с Испанией в ⅛ финала. Тогда голкипер отразил пенальти Яго Аспаса, что способствовало победе команды после серии пенальти (1:1, 4:3). В результате его ногу прозвали «ногой бога», что является отсылкой к знаменитому эпизоду с «рукой бога» Диего Марадоны на чемпионате мира 1986 года.