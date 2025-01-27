Акинфеев заявил о превращении его жизни «в ад» после ЧМ-2018

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился своим мнением о славе и известности в программе «Шоу Воли» на телеканале ТНТ, отметив, что ненавидит популярность, так как она мешает ему вести обычную жизнь.
Футболист признался, что до чемпионата мира 2018 года ему было комфортнее, так как он мог быть менее заметным в повседневной жизни. Акинфеев выразил разочарование тем, как слава изменила его существование.
«До 2018 года я чувствовал себя хорошо — в магазинах, на заправках мог проскакивать незамеченным. Но после 2018‑го все превратилось в ад», — сказал вратарь.
С 2003 по 2018 год Акинфеев защищал ворота сборной России, а на домашнем чемпионате мира его навыки стали предметом обсуждения после его успешного сейва в матче с Испанией в ⅛ финала. Тогда голкипер отразил пенальти Яго Аспаса, что способствовало победе команды после серии пенальти (1:1, 4:3). В результате его ногу прозвали «ногой бога», что является отсылкой к знаменитому эпизоду с «рукой бога» Диего Марадоны на чемпионате мира 1986 года.
На вопрос о том, как он относится к мемам и легендам, возникшим вокруг его сейва, Акинфеев ответил, что в тот момент больше всего злился на все эти шутки. Он вспомнил, что после матча с испанцами, пройдя допинг-контроль, успел увидеть множество видео, посвященных этому блестящему моменту.
Ранее сообщалось, что футболист сборной Молдовы и нидерландского клуба «Херенвен» Ион Николаеску едва не лишился глаза во время матча Кубка Нидерландов. В дополнительное время, когда футболист начал сморкаться, из-за сильного давления его глаз начал вываливаться из глазницы.