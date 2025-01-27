До −14 градусов похолодает в Иркутске днем 27 января

Пока погода в Иркутске 27 января 2025 радует жителей областного центра легкими морозами, в остальных частях региона держатся настоящие, сибирские. Так в северо-западных районах ночью температуры опустились до −36…-41 градуса. Днем обещают −22…-27. Небольшой снег и юго-восточный ветер.