До −14 градусов похолодает в Иркутске днем 27 января

Погода в Иркутске 27 января 2025 обещает мороз. Днем, по данным синоптиков Иркутского Гидрометцентра, похолодает до −14 градусов. Также обещают ветер.
Погода в Иркутске 27 января 2025.
— Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 4−9 м/с. Температура ночью −22…-24, днём −12…-14 градусов, — поделились в метеобюро.
Пока погода в Иркутске 27 января 2025 радует жителей областного центра легкими морозами, в остальных частях региона держатся настоящие, сибирские. Так в северо-западных районах ночью температуры опустились до −36…-41 градуса. Днем обещают −22…-27. Небольшой снег и юго-восточный ветер.