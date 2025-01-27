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До −14 градусов похолодает в Иркутске днем 27 января

Синоптики обещают юго-восточный ветер 4−9 м/с.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Погода в Иркутске 27 января 2025 обещает мороз. Днем, по данным синоптиков Иркутского Гидрометцентра, похолодает до −14 градусов. Также обещают ветер.

Погода в Иркутске 27 января 2025.

— Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 4−9 м/с. Температура ночью −22…-24, днём −12…-14 градусов, — поделились в метеобюро.

Пока погода в Иркутске 27 января 2025 радует жителей областного центра легкими морозами, в остальных частях региона держатся настоящие, сибирские. Так в северо-западных районах ночью температуры опустились до −36…-41 градуса. Днем обещают −22…-27. Небольшой снег и юго-восточный ветер.