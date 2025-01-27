«И даже колеса»: новые санкции Японии коснулись запчастей и мопедов

На прошлой неделе Япония ввела новые санкции на поставки ряда товаров в Россию. Всего речь идёт о более чем 330 позициях. Самые важные для Приморья запреты коснутся автотоваров и некоторых видов техники.
Как сообщают эксперты телеграм-канала «Не Дром», под ограничения с 23 января попали велосипеды, мопеды и скутеры (до 50 куб. см), детали для спецтехники и инструменты. Кроме того, сложности будут с поставками некоторых видов колес.
«Хотя легковые автомобили и основные запчасти не подпадают под санкции, ограничения могут вызвать проблемы», — отмечают эксперты телеграм-канала.
По их мнению, импортные запчасти и, как следствие, стоимость ремонта станут дороже для приморцев. Также сроки поставки запчастей в обход санкций увеличатся.