Житель Приморья попытался убить собутыльника на Камчатке

На Камчатке в городе Елизово расследуют попытку убийства, в которой обвиняют 39-летнего жителя Приморского края. Как сообщил Следственный комитет по Камчатскому краю, уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство — часть 3 статьи 30 и часть 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Инцидент случился 21 января, во вторник, в одной из квартир на улице Чкалова. Во время застолья с алкоголем между двумя мужчинами произошёл конфликт. Подозреваемый, будучи в состоянии опьянения, ударил ножом своего 37-летнего собутыльника. Как пишут в сообщении Следкома, довести свой замысел до конца он не смог благодаря вмешательству очевидцев, которые остановили нападавшего.
Сейчас подозреваемый находится в следственном изоляторе. Суд принял решение о его заключении под стражу, а следственные действия продолжаются.