Житель Приморья попытался убить собутыльника на Камчатке

Инцидент случился 21 января, во вторник, в одной из квартир на улице Чкалова. Во время застолья с алкоголем между двумя мужчинами произошёл конфликт. Подозреваемый, будучи в состоянии опьянения, ударил ножом своего 37-летнего собутыльника. Как пишут в сообщении Следкома, довести свой замысел до конца он не смог благодаря вмешательству очевидцев, которые остановили нападавшего.