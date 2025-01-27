Отец троих детей из Качугского района погиб в зоне СВО

Скорбные вести пришли с передовой в Качугский район. В зоне прошения спецоперации погиб рядовой, разведчик-сапер мотострелкового батальона Сергей Прядеин. Как сообщили в районной администрации, защитника Отечества не стало 23 июля 2024 года. Родом герой был из Красногвардейска Свердловской области. В шесть лет вместе с семьей Сергей переехал в село Анга Иркутской области.
— Сергей учился в Ангинской средней школе, где окончил девять классов. После окончания школы работал в совхозе «Ангинский» рабочим. В 1988 году учился в училище при Красногвардейском крановом заводе по специальности — слесарь. В село Анга вернулся в 1991 году, где снова устроился в совхоз, — поделились в администрации.
В 20 лет женился, позже у пары появилось две дочери и сын. 29 июня 2024 года мужчина принял волевое решение и заключил контракт с Минобороны. Родные навсегда запомнят бойца, как храброго и доброго человека, который готов защищать своих близких. В последний путь героя проводили 26 января.