Отец троих детей из Качугского района погиб в зоне СВО

— Сергей учился в Ангинской средней школе, где окончил девять классов. После окончания школы работал в совхозе «Ангинский» рабочим. В 1988 году учился в училище при Красногвардейском крановом заводе по специальности — слесарь. В село Анга вернулся в 1991 году, где снова устроился в совхоз, — поделились в администрации.