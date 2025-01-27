Глава Росмолодежи прокомментировал запрет песни «Сигма Бой» в Европе

По словам Гурова, это не первый случай, когда европейские чиновники пытаются ограничить деятельность российских молодежных организаций, таких как «Движение первых» и Юнармия. Теперь же они, по его мнению, перешли к запрету на творчество юных исполнителей, что вызывает вопросы о реальной свободе слова и культурного самовыражения в Европе.