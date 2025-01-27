Дом с туристическими апартаментами разрушается в центре Владивостока

Разрушаться начал дом № 8 г по улице Семёновской — там рассыпается карниз, который, вероятно, растрескался под воздействием морозов (хотя эта зима во Владивостоке в целом не холодная, плюсовые аномалии температуры регистрируются чаще, чем отрицательные, вероятно, фасад слишком давно просит капитального ремонта).
Судя по видеозаписи, которую прислали в telegram-чат городской администрации, на землю падают штукатурка и фрагменты кирпичной кладки. Автор записи утверждает, что кусок карниза упал ему под ноги, по счастливой случайности никто не пострадал.
Дом № 8 г на улице Семёновской — это исторический и туристический центр города. В доме есть апартаменты, сдаваемые посуточно.
Несколько лет назад со старинного дома на Партизанском проспекте во Владивостоке упала часть печной трубы. Инцидент произошёл ночью — вероятно, поэтому и обошлось без жертв, так как пешеходный трафик рядом с этим домом весьма интенсивный. Инцидентом заинтересовался лично Александр Бастрыкин: жильцы рассказали местному СМИ, что разваливаются в доме не только элементы фасада, но и внутренние несущие конструкции, а капитальный ремонт дома запланирован на период с 2038 по 2045 год.