Дом с туристическими апартаментами разрушается в центре Владивостока

Несколько лет назад со старинного дома на Партизанском проспекте во Владивостоке упала часть печной трубы. Инцидент произошёл ночью — вероятно, поэтому и обошлось без жертв, так как пешеходный трафик рядом с этим домом весьма интенсивный. Инцидентом заинтересовался лично Александр Бастрыкин: жильцы рассказали местному СМИ, что разваливаются в доме не только элементы фасада, но и внутренние несущие конструкции, а капитальный ремонт дома запланирован на период с 2038 по 2045 год.