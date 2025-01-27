В Хабаровске отремонтируют исторический дом Волоцкого 1909 года постройки

Участок, на котором сейчас расположено здание, с 1906 года принадлежал коллежскому регистратору Ивану Ларину. В сентябре 1907 года его приобрел действительный статский советник Александр Волоцкий (1856−1923), чиновник почтово-телеграфного ведомства, известный общественный деятель, гласный городской думы. За два года Волоцкий выстроил здесь одноэтажный с полуподвалом кирпичный дом (ул. Ким Ю Чена, 7б), двухэтажный полукаменный дом, цинковый пакгауз и ледник. Оба дома строились как жилые для сдачи квартир внаем.