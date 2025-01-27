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В Хабаровске отремонтируют исторический дом Волоцкого 1909 года постройки

Объект культурного наследия находится на улице Ким Ю Чена.

Источник: ОПИК

Управление государственной охраны объектов культурного наследия правительства Хабаровского края выдало разрешение на проведение работ по сохранению здания, расположенного в краевой столице на улице Ким Ю Чена, № 9 — дом, построенный в 1907—1909 годах, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Это здание — интересный пример городской деревянной постройки начала ХХ века с оформлением фасадов в духе модерна и имитацией фахверковой конструкции. В течение двух лет подрядчик проведет комплексные работы по ремонту кровли и фасада, обновит инженерные коммуникации, произведет благоустройство прилегающей территории, — рассказали в управлении.

Участок, на котором сейчас расположено здание, с 1906 года принадлежал коллежскому регистратору Ивану Ларину. В сентябре 1907 года его приобрел действительный статский советник Александр Волоцкий (1856−1923), чиновник почтово-телеграфного ведомства, известный общественный деятель, гласный городской думы. За два года Волоцкий выстроил здесь одноэтажный с полуподвалом кирпичный дом (ул. Ким Ю Чена, 7б), двухэтажный полукаменный дом, цинковый пакгауз и ледник. Оба дома строились как жилые для сдачи квартир внаем.

В 1917 году домовладение было приобретено у Волоцкого Дальневосточным акционерным обществом «Книжное дело». С 1930-х годов дом занимала редакция газеты «Тихоокеанская звезда», документы были оформлены на Евдокию Штарк. В 1932 году, 14 сентября, дом передали книжному издательству. С 1965 года здание занимало Общество охотников и рыболовов.

Проведенные работы позволят не только привести в порядок объект, но и помогут сохранить и улучшить вид исторической части краевой столицы, которую чаще всего посещают отечественные и иностранные туристы.

архитектура