Красноярка Надежда Сысоева покинула шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов»

В ходе первого испытания на вылет столкнулись Надежда Сысоева и Евгений Давлетшин. Надю выдвинули в номинацию за буллинг одиночек в прошлом сезоне. Напомним, что на юмористку обрушился сильный хейт в то время.
Номинанты сыграли в две игры:
«Восьмая колонна» (расставить палочки по платформам с помощью удочки);
«Самаркандская лягушка» (игра с фишками).
Победителем обоих испытаний стал Евгений Давлетшин, который продолжает борьбу за победу в проекте.
Таким образом, первой, кто покинул проект «Выжить в Самарканде. Игра сезонов», стала Надежда Сысоева из звездной команды.
Ранее мы рассказывали, что Сысоева пришла на проект, чтобы исправиться после негатива в свой адрес. Также добавим, что ее экс-бойфренд Саша Стоун сейчас участвует во втором сезоне шоу «Титаны».