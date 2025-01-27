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Красноярка Надежда Сысоева покинула шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов»

На телеканале ТНТ вышел второй выпуск реалити-шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов», в котором участвуют самые яркие участники предыдущих сезонов «Выжить в Дубае» и «Выжить в Самарканде».

Источник: ТНТ

В ходе первого испытания на вылет столкнулись Надежда Сысоева и Евгений Давлетшин. Надю выдвинули в номинацию за буллинг одиночек в прошлом сезоне. Напомним, что на юмористку обрушился сильный хейт в то время.

Номинанты сыграли в две игры:

«Восьмая колонна» (расставить палочки по платформам с помощью удочки);

«Самаркандская лягушка» (игра с фишками).

Победителем обоих испытаний стал Евгений Давлетшин, который продолжает борьбу за победу в проекте.

Таким образом, первой, кто покинул проект «Выжить в Самарканде. Игра сезонов», стала Надежда Сысоева из звездной команды.

Ранее мы рассказывали, что Сысоева пришла на проект, чтобы исправиться после негатива в свой адрес. Также добавим, что ее экс-бойфренд Саша Стоун сейчас участвует во втором сезоне шоу «Титаны».

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