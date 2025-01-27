В Красноярске еще две парковки стали платными

По данным мэрии, на участке по улице Партизана Железняка, 3а/2, организовали 12 мест, а на Республики, 35 — 88.
Стоимость парковки — 25 рублей в час, первые 7 минут — бесплатно. Оплатить услугу водители смогут банковской картой через паркомат, приложение или на сайте краспаркинг.ру. Инвалидам разрешат заезжать под шлагбаум бесплатно. Работать парковки будут круглосуточно.
Оборудовать по этим адресам платные стоянки власти решили из-за большой востребованности парковочных мест и необходимости регулировать их доступность для всех горожан. «Введение оплаты позволит увеличить скорость освобождения парковочных мест и количество водителей, которые смогут ими воспользоваться», — считают в мэрии.
Напомним, сейчас в Красноярске работают более 700 платных парковочных мест: 96 из них расположены в Советском районе, остальные — в историческом центре города. Ежегодно ими пользуются более 200 тысяч человек.