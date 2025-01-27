Омские медики повышают квалификацию в Школе управления Сколково

Омские медики — заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе ГКБ № 1 Ольга Наумова и ее коллега из ГП № 10 Марина Белавина, получили возможность пройти обучение в Сколково. Они стали победителями кадрового конкурса «Омская область: ПРОдвижение» и получили возможность пройти повышение квалификации при любом вузе страны.
Обучают врачей по специально разработанной программе для управленцев, которая рассчитана на шесть месяцев и включает шесть модулей. Учеба базируется на изучении лучших мировых практик в области здравоохранения, а также посвящена методикам управления и аудиту клиник.
Выпускники школы по итогам обучения внедрят полученные знания на практике в своих медицинских учреждениях. Конкурс «Омская область: ПРОдвижение» прошел в 2023 году, победителями стали 47 омичей.
Ранее мы писали, как проходила церемония награждения конкурса.