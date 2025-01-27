Уникальный лот: раритетный лимузин продают во Владивостоке

Раритетный лимузин Nissan President 1979 года выпуска выставили на продажу во Владивостоке за один миллион рублей. Такое авто станет ценным дополнением для коллекционера или усладой глаз для ценителей, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Известно, что «Ниссан Президент» — буквально легенда японского автопрома, ведь изначально модель выпускали для высших государственных чинов страны и исключительно для внутреннего рынка. За 45 лет производства мастера создали 56 тысяч экземпляров.
Как можно понять, выпуск давно прекращен. По словам продавца, авто в отличном состоянии: у него 4,4-литровый двигатель, автоматическая коробка передач и задний привод.
Ранее «КП» писала, что еще одну редкую модель продают в дальневосточной столице. Эксклюзивную Nissan Silvia 1966 года ручной сборки предлагают приобрести за 5,5 миллиона.