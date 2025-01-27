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Драгоценный напиток: цены на кофе взлетят еще сильнее

Политика Дональда Трампа может привести к резкому росту цен на кофе.

Источник: AmurMedia

Еще одна плохая новость для любителей бодрящего напитка. Кофе может подорожать из-за скандала, который разгорается между США и Колумбией.

Цены на кофе в последний год бьют рекорды по всему миру из-за плохого урожая и международной обстановки. Теперь к прочим факторам прибавятся отношения между США и Колумбией, предупреждает портал Axios. СМИ напоминает, что Колумбия — это один из крупных производителей и поставщиков кофе.

Президент США Дональд Трамп ввел 25% пошлины на все товары из Колумбии, а также пригрозил ввести экономические санкции. Эксперты объясняют, что это может привести к трудностями для Колумбии, что неизбежно скажется на росте цен на кофе и другие товары. Ситуация осложняется еще и тем, что другие страны, производящие кофе, столкнулись с сильным неурожаем из-за погодных условий, а спрос на бодрящий напиток растет по всему миру.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что оптовые цены на кофе побили рекорд 1970 года. Вслед за оптовыми ценами неизбежно вырастут и розничные. Пока неизвестно, как сильно конфликты между США и южноамериканскими странами повлияют на стоимость кофе в России.