Драгоценный напиток: цены на кофе взлетят еще сильнее

Президент США Дональд Трамп ввел 25% пошлины на все товары из Колумбии, а также пригрозил ввести экономические санкции. Эксперты объясняют, что это может привести к трудностями для Колумбии, что неизбежно скажется на росте цен на кофе и другие товары. Ситуация осложняется еще и тем, что другие страны, производящие кофе, столкнулись с сильным неурожаем из-за погодных условий, а спрос на бодрящий напиток растет по всему миру.