Драгоценный напиток: цены на кофе взлетят еще сильнее

Еще одна плохая новость для любителей бодрящего напитка. Кофе может подорожать из-за скандала, который разгорается между США и Колумбией.
Цены на кофе в последний год бьют рекорды по всему миру из-за плохого урожая и международной обстановки. Теперь к прочим факторам прибавятся отношения между США и Колумбией, предупреждает портал Axios. СМИ напоминает, что Колумбия — это один из крупных производителей и поставщиков кофе.
Президент США Дональд Трамп ввел 25% пошлины на все товары из Колумбии, а также пригрозил ввести экономические санкции. Эксперты объясняют, что это может привести к трудностями для Колумбии, что неизбежно скажется на росте цен на кофе и другие товары. Ситуация осложняется еще и тем, что другие страны, производящие кофе, столкнулись с сильным неурожаем из-за погодных условий, а спрос на бодрящий напиток растет по всему миру.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что оптовые цены на кофе побили рекорд 1970 года. Вслед за оптовыми ценами неизбежно вырастут и розничные. Пока неизвестно, как сильно конфликты между США и южноамериканскими странами повлияют на стоимость кофе в России.