Средняя цена за квартиру в новостройке в Иркутске составила 8,5 млн за 2024 год

Спрос на рынке новостройки снизился и это обернулось временным увеличением предложения на 19%. А вот в отношении цен, прирост за год оказался ниже, чем в прошлом по стране. Об этом сообщают аналитики федерального портала «МИР КВАРТИР». Например, цена за квадратный метр подорожала в 64 городах. Возглавил рейтинг Улан-Удэ с приростом в 29,6%. Для сравнения в Иркутске — 9,9%. В среднем по стране квадрат подорожал на 11% и стал стоить 141 550 рублей.
-В первом полугодии главным драйвером рынка была льготная ипотека, продолжавшая раскрутку цен. Во втором же ситуацию стали определять растущая ключевая ставка и заградительные проценты по жилищным кредитам, и произошел перелом. Во многих городах рост цен замедлился, а кое-где они начали снижаться. В 2023 году подорожание произошло практически везде, а в 2024-м несколько городов «просели», — сравнивает генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР» Павел Луценко.
Эксперт также отметил, что пока ключевая ставка остается высокой — процесс продолжится. Что касается стоимости квартир, то в Иркутске средняя цена составила 8,5 миллиона рублей за 2024 год. Это значит выросла на 6,1%. Лидером стал Оренбург с приростом в 29%, а в Грозном новостройки подешевели на 17,6%. Если говорить о стране в общем, то средняя стоимость квартиры 7,3 миллиона рублей.