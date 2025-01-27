Средняя цена за квартиру в новостройке в Иркутске составила 8,5 млн за 2024 год

Спрос на рынке новостройки снизился и это обернулось временным увеличением предложения на 19%. А вот в отношении цен, прирост за год оказался ниже, чем в прошлом по стране. Об этом сообщают аналитики федерального портала «МИР КВАРТИР». Например, цена за квадратный метр подорожала в 64 городах. Возглавил рейтинг Улан-Удэ с приростом в 29,6%. Для сравнения в Иркутске — 9,9%. В среднем по стране квадрат подорожал на 11% и стал стоить 141 550 рублей.