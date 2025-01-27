В Хабаровске открылась выставка в память о жертвах Холокоста

Ежегодно в мире 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста, именно в этот день в 1945 году Советская армия освободила узников нацистских концлагерей в польском Освенциме. К этой дате в Хабаровске открылась тематическая выставка, основанная на воспоминаниях свидетелей того времени, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Несмотря на то, что на слуху слово «Освенцим», использующееся в качестве понятия концлагеря, который устроила нацистская Германия, но на самом деле лагерей в этом небольшом городе было три — Аушвиц (слово «Освенцим» на немецкий манер), Биркенау и Моновиц. Самый страшный из которых — Биркенау, или лагерь смерти.
Польские власти не стали уничтожать эти лагеря, а превратили их в музейные комплексы в назидание будущим поколениям: таких трагедий, как Холокост, допускать нельзя! Ежедневно музеи Освенцима посещают тысячи людей, а гиды проводят экскурсии на десятках языков, в том числе и на русском. А каждый год 27 января Освенцим посещают лидеры различных стран мира, отдавая дань памяти пострадавшим от нацизма.
Дату воспоминания о жертвах Холокоста утвердили на съезде Генеральной ассамблеи ООН в 2005 году. Тогда генеральный секретарь организации Кофи Аннан призвал навсегда сохранить память о жертвах Холокоста и подвигах солдат, отдавших свои жизни во имя борьбы с нацизмом. Эту память, по его словам, необходимо передавать из поколения в поколение, чтобы ужасы фашизма не повторились вновь.
В узком смысле Холокост — систематичное преследование и уничтожение европейских евреев нацистской Германией на протяжении 1933 — 1945 годов. В широком смысле — преследование и массовое уничтожение нацистами представителей различных этнических и социальных групп (евреев, цыган, советских военнопленных, поляков и других) в период существования нацистской Германии.
В нашем регионе, как и во всём мире, почитают память жертв Холокоста и проводят различные мероприятия, в том числе и с привлечением детей. Так, в Хабаровской краевой детской библиотеке имени Н. Д. Наволочкина прошёл единый открытый урок-память «Холокост. Символ вечной скорби», событие прошло в рамках ежегодного общероссийского комплекса мероприятий «Неделя памяти жертв Холокоста».
Организаторы включили в программу урока-памяти чтение стихов, исторический обзор тех ужасных событий и книжную выставку о Холокосте,
На выставке экспонировались книги об ужасах уничтожения людей в годы Второй мировой и Великой Отечественной войн. Это издания, повествующие о трагедии Холокоста, личные дневники и книги, написанные пострадавшими. Дневниковые записи, которые вели еврейские девочки, — Анна Франк в период нацистской оккупации Нидерландов и Мария Рольникайте — в 1941 — 1945 годах, сначала в гетто Вильнюса, затем в трудовых концентрационных лагерях, также представлены на книжной выставке.
Книга Майкла Грюнбаума «Где-то в мире есть солнце. Свидетельство о Холокосте» не просто «основана на реальных событиях» — это и есть реальные события. После того как нацисты в 1939 году оккупировали Чехословакию, его отца арестовали и вскоре убили, а Майкл в 1942 году вместе с матерью и сестрой попал в Терезин и пробыл там до конца войны. В книге Майкл Грюнбаум удивительно чётко вспоминает свои переживания, страхи, надежды — то, как чувствовал он это тогда, в свои 12−14 лет.
В книге Н. С. Алексеева «Злодеяния и возмездие: преступления против человечества» рассказывается о сути, размахе, жестокости и опасности тех злодеяний, которые совершены гитлеровским фашизмом против народов в период Второй мировой войны. Показывая, как гитлеровцы уничтожали тысячи и тысячи детей, женщин и стариков, как гибли в неволе люди от голода и непосильного труда в лагерях смерти — Бухенвальде и Освенциме, Дахау и Треблинке, Маутхаузене и Майданеке, автор обличает звериный облик фашизма.
Журналист и редактор Леонид Синегрибов 25 лет издавал газету «Судьба», освещающую тему жертв нацизма. Сам же Леонид Кириллович двухлетним ребенком попал в плен к немцам и чудом спасся от смерти. Книга «Простите нас… Покаяние со страниц газеты “Судьба”» представляет собой подборку статей из этой газеты, всего в издание вошли 175 номеров. В книге собраны уникальные фотографии и воспоминания малолетних узников фашистских концлагерей.
Кроме того, читатели смогли познакомиться с мемуарами Эдди де Винда «Последняя остановка Освенцим», написанными в самом концлагере сразу после освобождения Красной Армией. Это не только откровенный рассказ о том, что ему пришлось пережить, но и трогательная история надежды и любви, мудрое размышление о природе добра и зла, на которые способны люди. А еще эта книга — важный исторический документ, свидетельство силы человеческого духа и предостережение от тех глубин, в которые мы можем погрузиться, если предрассудки обретут силу.
Также не первый год в хабаровском общинном еврейском центре «Мизрах» организовывается выставка, отражающая память о Холокосте. Она получила название «Миновали неминуемое». Экспозиция рассказывает истории 16 человек — жертв нацизма, проживающих в Хабаровске.
— «Миновали неминуемое» — проект, идея которого стала частью моего нового этапа в жизни. В сентябре 2022 года я пришла работать в благотворительный фонд еврейской общины Хабаровска. Почти сразу же обратила внимание на большие стопки документов, принадлежавших бывшим клиентам фонда, имевшим статус «жертвы нацизма», среди бумаг были и письма, — рассказывает автор проекта Александра Димитриенко.
Тогда у нее и появилась мысль объединить в нечто цельное истории тех, кто пережил Холокост и приехал на Дальний Восток, чтобы начать новую жизнь. Благодаря неравнодушным членам Хабаровской еврейской общины, помощи ее друзей и родных теперь каждый имеет возможность познакомиться с теми, кому удалось избежать смерти во время Второй Мировой войны.