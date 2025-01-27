В Хабаровске открылась выставка в память о жертвах Холокоста

Книга Майкла Грюнбаума «Где-то в мире есть солнце. Свидетельство о Холокосте» не просто «основана на реальных событиях» — это и есть реальные события. После того как нацисты в 1939 году оккупировали Чехословакию, его отца арестовали и вскоре убили, а Майкл в 1942 году вместе с матерью и сестрой попал в Терезин и пробыл там до конца войны. В книге Майкл Грюнбаум удивительно чётко вспоминает свои переживания, страхи, надежды — то, как чувствовал он это тогда, в свои 12−14 лет.